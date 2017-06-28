Экс-хавбек «Локомотива» Ибричич перешёл в «Домжале»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сенияд Ибричич продолжит карьеру в словенском «Домжале», сообщает официальный сайт клуба.
31-летний футболист, который в минувшем сезоне выступал в другом словенском клубе «Копер», подписал с «Домжале» соглашение, рассчитанное на один год.
В составе «Локомотива» Ибричич выступал с 2011 по 2013 год, принял участие в 28 матчах РФПЛ, в которых забил четыре мяча. После ухода из российского клуба хавбек успел также поиграть в турецких «Эрджиеспоре» и «Каршияке», македонском «Вардаре» и иранском «Сепахане».
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Домжале».
Ибричич: Смородская тогда правильно сказала о моих перспективах