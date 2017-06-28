Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо продолжит карьеру в бразильской «Витории»

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо продолжит карьеру в бразильском клубе «Витория» (Салвадор). Игрок уже прошёл медосмотр и в ближайшее время сможет дебютировать в новой команде, информирует издание Bahia.
Предыдущим клубом Эдуардо был «Атлетико Минейро», хавбек провёл в составе бразильской команды лишь 14 матчей во всех турнирах. «Рубин» приобрёл Эдуардо в 2010 году за € 20 млн, но игрок так и не смог раскрыться, большую часть времени восстанавливаясь от травм.
После 10 туров бразильской Серии А «Витория» занимает 18-е место среди 20 команд.