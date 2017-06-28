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Гинер: футбольная мы страна! Но ошибок много — лимит на легионеров, например

28 июня 2017, среда. 19:15. Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что Россия является футбольной страной.

«Мировая футбольная общественность считает нас не менее футбольной страной, чем остальные в мире. Леонид Викторович уехал в футбольную страну (экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил английский клуб «Халл Сити». — Прим. «Чемпионата»), зная, какие там подъёмные у вылетевших команд — 60 млн евро. У нас столько всей высшей лиге дают.

Футбольная мы страна! И чемпионами Европы были, и чемпионами Олимпиады. Кубок УЕФА выигрывали. Да, много ошибок. Как, например, лимит на легионеров», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».

Мутко: может, мы действительно, как говорил Слуцкий, нефутбольная страна?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Халл Сити Евгений Гинер Леонид Слуцкий Лимит на легионеров
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
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