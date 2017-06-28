Гинер: футбольная мы страна! Но ошибок много — лимит на легионеров, например

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что Россия является футбольной страной.
«Мировая футбольная общественность считает нас не менее футбольной страной, чем остальные в мире. Леонид Викторович уехал в футбольную страну (экс-наставник ЦСКА Леонид Слуцкий возглавил английский клуб «Халл Сити». — Прим. «Чемпионата»), зная, какие там подъёмные у вылетевших команд — 60 млн евро. У нас столько всей высшей лиге дают.
Футбольная мы страна! И чемпионами Европы были, и чемпионами Олимпиады. Кубок УЕФА выигрывали. Да, много ошибок. Как, например, лимит на легионеров», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».