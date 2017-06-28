Сборная Чили объявила стартовый состав на полуфинал КК-2017 с Португалией

Сборная Чили объявила стартовый состав на полуфинальный матч Кубка конфедераций—2017 с командой Португалии. Встреча состоится в Казани на стадионе «Казань Арена». Матч обслужит иранская бригада арбитров во главе c Алирезой Фагани.
Сборная Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Арангис, Босежур, Видаль, Диас, Варгас, Эрнандес, Алексис.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка конфедераций—2017 Португалия — Чили. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.