Агент Куртуа: я регулярно общаюсь с представителями «Реала»

Агент Кристоф Хенротай, представляющий интересы вратаря лондонского «Челси» Тибо Куртуа, подтвердил интерес со стороны мадридского «Реала».
«Конечно, Тибо представляет интерес для больших клубов, в том числе и для последнего победителя Лиги чемпионов. Куртуа — тот, кто помогает выиграть игры и титулы. Я регулярно общаюсь с представителями „Реала“. Моя роль — держать Тибо в курсе ситуации», — цитирует агента Sport Foot.
Действующий контракт бельгийского вратаря с синими действителен до лета 2019 года.