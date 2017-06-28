Навас и Азмун приняли участие в товарищеском матче «Рубина»

Испанский защитник Сесар Навас и иранский нападающий «Ростова» Сердар Азмун приняли участие в товарищеском матче «Рубина» с «Аустрией», который проходит в эти минуты. Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба в «Твиттере».
Оба футболиста появились на поле на 67-й минуте при счёте 0:1, выйдя на замену.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Азмун прошёл медобследование в «Рубине», однако официального подтверждения информации о переходе игрока ещё не было. Также «Чемпионат» информировал, что продолжить карьеру в казанском клубе может и Навас, который недавно ушёл из «Ростова» в статусе свободного агента.
Этим летом «Рубин» снова возглавил Курбан Бердыев, который в минувшем сезоне работал с Азмуном и Навасом в «Ростове». Оба игрока уже выступали в составе казанской команды под руководством Бердыева. Навас защищал цвета «Рубина» с 2009 по 2015 год, а Азмун – с 2012 по 2016 год.