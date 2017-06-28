Лёв подарил мэру Сочи футболку с автографами игроков сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подарил мэру Сочи Анатолию Пахомову футболку с автографами игроков на встрече представителей команды и Немецкого футбольного союза с властями российского курорта. Об этом сообщает Welcome2018.
По словам Пахомова, футболка станет экспонатом Музея спортивной славы Сочи. «Это будет один из главных экспонатов музея, его смогут увидеть все жители и гости города-курорта», — отметил мэр.
Главный тренер и спортивные функционеры Германии выразили градоначальнику своё восхищение от пребывания в Сочи. По словам Йоахима Лёва, курорт оказался «выше всяческих похвал».