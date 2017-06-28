РФПЛ указала «Динамо» хозяином матча 1-го тура со «Спартаком»

РФПЛ на официальном сайте скорректировала расписание 1-го тура чемпионата страны, и теперь «Динамо» указано хозяином матча со «Спартаком». Изначально встреча должна была пройти на стадионе красно-белых.
Ранее президент лиги Сергей Прядкин в интервью «Чемпионату» сообщил, что «Спартак» присылал официальное обращение с просьбой поменять матчи с бело-голубыми кругами.
Поединок «Динамо» — «Спартак» состоится 18 июля. Домашним стадионом бело-голубых, вернувшихся в РФПЛ, является «Арена Химки» (Химки).
Прядкин: «Спартак» просит при согласовании с «Динамо» поменять матчи кругами