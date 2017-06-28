Роналдо: почти уверен, что Роналду останется в «Реале»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо выразил мнение, что форвард мадридской команды Криштиану Роналду останется в клубе.
«Я почти уверен, что Роналду останется в «Реале». Игрок, который забил 50 голов за сезон, не может просто взять и отказаться от всего этого. Великие футболисты всегда принимают решения. Не знаю, каковы причины его дискомфорта в нынешней ситуации. Однако не думаю, что существует команда, которая может обращаться с Роналду лучше, чем «Реал», — цитирует Роналдо Marca.
Ранее испанские СМИ сообщали, что прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Реале» форварду советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Также сообщалось, что в связи со всем этим существует большая вероятность того, что Роналду уйдёт из «Реала».