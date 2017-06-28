«Динамо» выиграло у «Карабаха» благодаря голу Панченко

Московское «Динамо» выиграло у «Карабаха» (Азербайджан) в контрольном матче. Встреча проходила в Енбахе (Австрия) на стадионе «Енбах» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых.
На 61-й минуте Александр Зотов отнял мяч, Евгений Луценко обыграл вратаря, а Кирилл Панченко отправил мяч в пустые ворота.
«Динамо» (стартовый состав): Шунин, С.Терехов, Хольмен, Белоруков, Козлов, Соу, Сапета, Панченко, Катрич, Ионов, Бечирай.
«Динамо» продолжает подготовку к старту сезона. В первом туре РФПЛ бело-голубые сыграют со «Спартаком» (18 июля).