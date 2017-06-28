«Анжи» сыграл вничью с «Истрой 1961» в товарищеском матче

«Анжи» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч с хорватским клубом «Истра 1961».
Встреча завершилась со счётом 1:1. Махачкалинская команда вышла вперёд в счёте в концовке первого тайма, когда отличился форвард Джамал Дибиргаджиев, однако на 81-й минуте «Истре» удалось сравнять.
В минувшем сезоне РФПЛ «Анжи» финишировал на 12-й строчке в турнирной таблице. «Истра 1961» заняла шестое место в таблице завершившегося чемпионата Хорватии.
Товарищеский матч
«Анжи» (Россия) – «Истра 1961» (Хорватия) – 1:1 (1:0)
Голы: Дибиргаджиев, 42 (1:0); Марузин, 81 (1:1).
Полуяхтов на правах свободного агента перешёл в «Анжи»