Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен выразил мнение, что США и Великобритания с помощью спортивных скандалов пытаются надавить на Россию. Накануне Международная федерация футбола опубликовала доклад экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии об итогах расследования правомерности получения Россией права принимать ЧМ-2018, и серьёзных нарушений выявлено не было. Ранее видные политические деятели Британии и США призывали лишить Россию права проведения турнира.
«Если проанализировать действия Великобритании и США с политической точки зрения, то станет ясно, что их цель — сделать Россию фигурантом хоть какого-нибудь скандала, в том числе спортивного. Для этого они могут использовать такие мероприятия, как Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу. В последнем случае преследовалась цель лишить Россию права проведения ЧМ-2018, ведь ни для кого не секрет, что Англия очень хотела получить этот турнир.
Выводы в докладе Гарсии подразумевают, что подозрительные вещи наблюдались при выборе страны-хозяйки чемпионата мира не только 2018, но и 2022 года. Таким образом, речь идёт о том, что процесс отбора несовершенен, деятельность ФИФА должным образом не регулируется, а федерация должна перестать принимать такого рода решения тайно», — сказал Хеннингсен в интервью RT.