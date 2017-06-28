«Зенит» согласовал с «Ромой» трансфер Паредеса

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес близок к переходу в «Зенит». Российский клуб договорился с римлянами о переходе футболиста, утверждает Tuttomercatoweb. По данным источника, сделка будет полностью завершена уже в ближайшее время.
22-летний аргентинец провёл 41 матч за «Рому» в минувшем сезоне, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Паредес перешёл в стан «волков» в 2015 году из «Бока Хуниорс» за € 6 млн, затем провёл сезон в «Эмполи» на правах аренды.
Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов платить игроку € 3 млн в год.
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