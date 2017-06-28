Агент Дольберга: «Рома» — замечательный вариант, но конкретного предложения нет

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг может продолжить карьеру в «Роме». Об этом сообщил агент Йенс Стеффенсен, представляющий интересы игрока.
«Рома» — замечательный вариант. Серия А — отличный турнир, очень конкурентоспособный, поэтому он определённо будет заинтересован в переходе. Но на данный момент конкретного предложения нет. Каспер может остаться в «Аяксе» ещё на год, но это зависит от того, какие предложения ему поступят", — сказал агент в интервью Romanews.
Действующий контракт Дольберга с «Аяксом» рассчитан до 2021 года. В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов 19-летний футболист забил 16 голов и отдал шесть результативных передач в 29 матчах.