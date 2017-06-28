Головин и Васин прибудут в расположение ЦСКА 2 июля, Дзагоев — днём раньше

ЦСКА начал второй сбор в Австрии и провёл вечернее занятие, состоявшее из работы в тренажёрном зале и на футбольном поле.
«В расположение ПФК ЦСКА прибыл голкипер Георгий Кырнац, который пройдёт с основной командой второй сбор. Защитник Муталип Алибеков и хавбек Иван Олейников продолжат подготовку к сезону с «армейской» «молодёжкой».
Алан Дзагоев в эти дни находится в Сербии, где проходит второй плановый этап реабилитации после травмы, полученной в концовке прошлого сезона. Он вернётся в Бад-Тацмансдорф 1 июля. На следующий день, 2 июля, должны начать работу с первой командой ПФК ЦСКА Александр Головин и Виктор Васин: тренерский штаб удовлетворил их просьбу и предоставил нашим футболистам неделю отдыха после выступления за национальную сборную на Кубке конфедераций», — информирует официальный сайт «армейцев».