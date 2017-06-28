«Барселона» сыграет с «Шапекоэнсе» за Кубок Жоана Гампера

«Барселона» встретится в матче за Кубок Жоана Гампера с бразильским «Шапекоэнсе», сообщает официальный сайт сине-гранатовых.
Товарищеская игра состоится 8 августа на стадионе «Камп Ноу». Матч будет приурочен к авиакатастрофе «Шапекоэнсе». 29 ноября 2016 года самолёт с футболистами бразильского клуба потерпел крушение в Медельине. В результате крушения спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето. Команда летела на матч Южноамериканского кубка с колумбийской командой «Атлетико Насьональ».
Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной». С 1997 года турнир был сведён к одному матчу в связи с насыщенностью графика предсезонной подготовки. Трофей был назван в честь легендарного президента — основателя «Барселоны» Жоана Гампера.