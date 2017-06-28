Новичок «Ромы» Карсдорп: меня часто называют «поездом», потому что я очень быстр

Новичок «Ромы» Рик Карсдорп поделился эмоциями от перехода в итальянский клуб. Сумма трансфера составила € 14 млн, ещё до € 5 млн «Фейеноорд» может получить от римлян в качестве бонусов.
«Мои первые впечатления, безусловно, очень хорошие. Я приезжал сюда на три дня с друзьями около шести месяцев назад и очень полюбил Рим. Я здесь уже пару дней. Я не говорю по-итальянски, и мой английский тоже не так хорош, но за „Рому“ играет Кевин Стротман. Он многое рассказал мне о городе и команде, так что на первых порах он будет помогать мне с адаптацией.
Раньше я играл на позиции атакующего полузащитника, где-то в 18 или 19 лет меня переквалифицировали в защитника. Что касается моих лучших качеств, я сильный и быстрый, и у меня приличный удар. Тем не менее я могу прибавить в оборонительных качествах.
Я не хочу никому подражать. Мой собственный стиль отличается тем, что я начинал на позиции атакующего полузащитника. Меня часто называют «поездом» — думаю, это из-за того, что я очень быстрый", — цитирует игрока сайт «Ромы».