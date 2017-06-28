Португалия — Чили: робот выбрал ничью в основное время и итоговый успех чилийцев

В полуфинале Кубка конфедераций—2017 между сборными Португалии и Чили робот Бакстер предсказал ничью в основное время матча. По результатам дополнительного времени стать победителем предсказано команде Чили.
Напомним, робот производит прогноз на основании анализа данных о составе команд и погодных условий на момент игры. Выбрать один из кубиков, расположенных в поле зрения робота, помогают встроенные камеры, данные с которых также поступают в «аналитический» центр Бакстера.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Кубка конфедераций Португалия — Чили. После 105 минут счёт не открыт.