«Порту» обвинил «Бенфику» в использовании услуг колдуна

Директор «Порту» по коммуникациям с общественностью Франсишку Маркес заявил, что «Бенфика» прибегла к помощи колдуна, информирует DN.
«Порту» нашёл переписку «Бенфики» с шаманом из Гвинеи-Бисау доктором Нхага по электронной почте, который, по мнению «драконов», получил от «Бенфики» € 75 тыс. за постоянную помощь в матчах. В «Порту» считают, что колдун призвал на помощь «орлам» потусторонние силы, которые помогли «Бенфике».
«Порту» может подать жалобу на «Бенфику» за применение неспортивных методов борьбы. Маркес назвал инцидент «самым большим скандалом в истории португальского футбола».
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