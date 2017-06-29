«Зенит» отказался от борьбы за форварда «Барселоны» Тельо

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо близок к переходу в «Бетис». «Зенит» перестал интересоваться футболистом и единственным реальным претендентом на Тельо остался «Бетис», утверждает Mundo Deportivo.
При этом «Барселона» оценивает 25-летнего игрока в € 10 млн, а «Бетис» не готов расстаться с этой суммой и надеется сбить цену.
В минувшем сезоне футболист играл на правах аренды за «Фиорентину», которая могла купить его трансферный лист за € 8 млн. Однако итальянский клуб не был заинтересован в приобретении игрока на постоянной основе. Действующий контракт Тельо с каталонским клубом будет оставаться в силе до лета 2018 года.
В минувшем сезоне Тельо провёл за «Фиорентину» 42 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 8 голевых передач.