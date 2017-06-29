Пицци: Браво тщательно анализировал оппонентов и был готов к серии пенальти

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Португалии (0:0, по пенальти – 3:0). Голкипер чилийской команды Клаудио Браво в серии послематчевых пенальти отразил все три удара соперника.
«Очень рад, что нам удалось сегодня победить. Конечно, мы приложили огромные усилия. Вы видели, матч был невероятно тяжёлым. И хотя мы не забили в основное время, каждый мог убедиться, что все футболисты играли на самом высоком уровне. Это чувствовалось. И мы создали очень много голевых моментов — например, в овертайме. Но в целом игра получилась сбалансированной, никто не допускал серьёзных ошибок. В начале играть было достаточно сложно, даже замены делать было непросто — каждая могла негативно сказаться на ходе игры. К счастью, в серии послематчевых пенальти наши футболисты заслужили похвалу.
Серия пенальти — это уникальная ситуация. Это нелюбимый момент для каждого футболиста — никто не хочет попадать в такую ситуацию. Клаудио знал, чего ожидать. Когда ему удалось отбить первый мяч, а Видаль забил, нам стало легче. Мы успокоились. Браво тщательно анализировал оппонентов, он в отличной форме и был прекрасно подготовлен к этой серии. Мы всегда должны учитывать, что есть вероятность серии пенальти. Я тоже, будучи футболистом, участвовал в них. Очень сложно проводить соответствующие тренировки, так как на стадионе совсем другое напряжение и ответственность.
Я горжусь своими игроками и понимаю, что они всегда очень достойно представляют свою страну на крупных турнирах. Сейчас мы очень рады, потому что нам удалось осчастливить людей. Надеюсь, что нам и впредь удастся оставаться в форме и добиваться ещё больших успехов.
Везение важно, но мы заслужили эту победу. У нас ведь было много моментов, особенно во второй половине матча. Когда нам два раза подряд попали в штангу, это была не самая лучшая ситуация. Но и в серии пенальти все всегда непредсказуемо. Выйти из таких ситуаций удаётся не всем. У нас был очень хороший вратарь, который умеет предугадывать на несколько шагов вперед.
Мы сыграли сердцем, проявили целеустремлённость и были готовы выполнить наш игровой план. Знаю, что футболисты очень устали, но они поддержали боевой дух. Что касается финала, то мне безразлично, против кого там играть. Мы готовы сражаться с любым соперником», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.