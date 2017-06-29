Пицци: всем советую побывать в Казани, это прекрасный и очень красивый город

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Торроха Пицци после матча 1/2 финала Кубка конфедераций с Португалией (0:0, 3:0 пен) признался, что ему очень понравилось в Казани.
«В Казани нас очень тепло, радушно принимали. Я здесь был ранее, ещё зимой. Этот город может быть очень холодным, со снегопадами. Как бы то ни было, мне здесь очень нравится в любое время года. И я понимаю, что было бы лучше, если бы у нас было больше времени, чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Всем советую побывать в Казани. Это прекрасный, очень красивый город», — передает слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.