Подвиг Браво — в фотообзоре Португалия — Чили

Сегодня, 28 июня, на стадионе «Казань-Арена» национальная команда Чили в полуфинальном матче Кубка конфедераций одержала победу над сборной Португалии и вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары Германия — Мексика. Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В дополнительные 30 минут зрители также не увидели забитых голов. В серии пенальти точнее оказались чилийцы — 3:0. Клаудио Браво отбил все три пенальти.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Португалия — Чили, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.