В Италии утверждают, что «Челси» не пытается перехватить Маноласа у «Зенита»

Лондонский «Челси» не борется с «Зенитом» за защитника «Ромы» Костаса Маноласа, утверждает Sky Sport Italia.
По информации издания, английский клуб сконцентрирован на приобретении защитника «Баварии» Жерома Боатенга, а не Маноласа, который ранее пропустил запланированный на 28 июня медосмотр для «Зенита». Отмечается, что питерский клуб будет ждать ответа от греческого футболиста до субботы. В противном случае он переключится на другого игрока.
Также, по данным источника, другой футболист «Ромы», полузащитник Леандро Паредес, который, как сообщалось ранее, согласился на переход в «Зенит», в ближайшие дни пройдёт для российского клуба медосмотр.