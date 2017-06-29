Сантуш: Роналду играл против Чили на привычной позиции, создавал много моментов

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили (0:0, 0:3 пен) и ответил на вопрос о форварде Криштиану Роналду.
«Криштиану играл на нормальной, привычной позиции, создавал много моментов. Нет, он не действовал глубоко, как вы говорите. Браво — замечательный вратарь. Я буду защищать тех, кто не забил пенальти. Я их сам назначил.
Согласен, сборная Чили играла хорошо, они не давали нам достаточно пространства. Мы уже видели, как в матче с Германией эта команда доминировала на поле. Немцы смогли создавать моменты только после того, как начали играть флангами. Мы тоже хотели проводить контратаки. Иногда получалось после быстрых передач, возникали моменты. Некоторые отрезки Португалия проводила лучше. Но часто доминировали и чилийцы. Мы старались играть и лонгболлами. Нужно было лучше проявить себя в атаке", — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.