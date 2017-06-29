Ибрагимович отказался от € 100 млн, которые ему предлагал клуб Бекхэма

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, чей контракт с манкунианцами истекает 30 июня, получил очень интересное предложение от «Майами Юнайтед», но сразу ответил отказом, сообщает AS со ссылкой на кузена шведа.
По сведениям источника, американский клуб, владельцем которого является бывший полузащитник «красных дьяволов» Дэвид Бекхэм, был готов сделать ставку на опытного шведа и предлагал тому € 100 млн за четыре года. Однако 35-летний футболист хочет остаться в Европе и выступать на высоком уровне.
Ранее «Манчестер Юнайтед» исключил Ибрагимовича из заявки на АПЛ. В составе манкунианцев форвард провёл 46 матчей, в которых забил 28 голов.