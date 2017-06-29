Нету: организация Кубка конфедераций на отличном уровне

Защитник сборной Португалии Луиш Нету поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Чили (0:0, 0:3 пен.).
«Расстроены. Мы проделали много работы. Результат демонстрирует всё, но я считаю, что мы хорошо себя показали на этом турнире. Осталось теперь в воскресенье провести хороший матч за третье место. В плане организации турнира всё отлично. Меня ничего не удивило. Такие турниры всегда проходят на высоком уровне», — передаёт слова Нету корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.