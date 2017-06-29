Манолас попросил «Зенит» подождать с переговорами о контракте до понедельника

Защитник «Ромы» Костас Манолас попросил «Зенит» отложить переговоры о своём возможном переезде в Санкт-Петербург до понедельника, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы. Отметим, что в начале следующей недели, предположительно 3 июля, жена футболиста должна родить.
«Зенит», в свою очередь, хочет завершить все переговоры до субботы.
Ранее питерский клуб договорился с римлянами о трансфере Маноласа за € 33 млн, однако сам футболист не смог достичь соглашения с «Зенитом». Защитник также выразил недовольство тем фактом, что в стане петербургского клуба заработная плата будет выплачиваться в рублях.
В Италии утверждают, что «Челси» не пытается перехватить Маноласа у «Зенита»