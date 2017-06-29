Нету: верю, что Манчини приведёт «Зенит» к титулам

Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением о назначении Роберто Манчини на должность главного тренера команды.
«Узнал о назначении Манчини из социальных сетей, а потом посмотрел на официальном сайте клуба. Я переписывался и с игроками, и с другими сотрудниками. Хоть и не ежедневно. У нас будет новый опыт работы. У Мистера есть много сильных сторон. Я верю, что он приведёт нас к титулам», — передаёт слова Нету корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В настоящее время Нету выступает на Кубке конфедераций в составе сборной Португалии.
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