Седрик: не виню партнёров по сборной Португалии, пенальти — это всегда тяжело

Защитник сборной Португалии Седрик прокомментировал поражение команды от чилийцев (0:0, 0:3 пен.) в полуфинальном матче Кубка конфедераций. Португальские игроки Рикарду Куарежма, Жоау Моутинью и Нани не смогли переиграть голкипера чилийцев Клаудио Браво, ставшего героем встречи.
«Мы, конечно, очень расстроены, но наша команда показала хороший футбол. Было действительно тяжело, но в серии пенальти всегда так. Тем не менее я ни в чём не виню своих товарищей», — передаёт слова Седрика корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Видеообзор матча доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.