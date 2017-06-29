«Интер» отказался покупать Настасича у «Шальке» за € 20 млн

«Интер» отказался от идеи приобретения у «Шальке-04» защитника Матии Настасича. Как сообщает Football Italia, нерадзурри некоторое время следили за футболистом и вели переговоры с его агентом Фали Рамадани.
Переговоры были прекращены после того, как «Шальке» отказался снизить запрашиваемую за 24-летнего серба цену в € 20 млн.
В минувшем сезоне Настасич провёл 22 матча в немецкой Бундеслиге, однако результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что «Интер» и «Шальке» претендуют на защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера.