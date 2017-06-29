Полузащитник «Лейпцига» Кейта хочет играть за «Барселону», «Реал» или «Ман Сити»

Полузащитник «Лейпцига» Наби Кейта, на которого претендует «Ливерпуль», заявил, что хотел бы через пару лет перейти в один из грандов мирового футбола. К таковым Кейта относит «Барселону», «Реал» и «Манчестер Сити».
«Прошлым летом мной интересовались „Арсенал“, „Саутгемптон“, „Манчестер Сити“ и „Ливерпуль“. Надеюсь, что за 2-3 года я выйду на такой уровень, чтобы играть за один из сильнейших клубов. Это „Барселона“, мадридский „Реал“ и „Манчестер Сити“», — приводит слова Кейта Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Лейпциг» готов продать 22-летнего гвинейца в «Ливерпуль» за £ 70 млн.
В сезоне-2016/17 Кейта провёл за «Лейпциг» 32 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 голевых передач, чем помог своему клубу выйти в Лигу чемпионов.