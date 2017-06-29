«Атлетико» не отпустит Сауля в «Барселону»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщил президент столичного клуба Энрике Сересо.
«У Сауля долгосрочный контракт с «Атлетико», и он никуда не перейдёт», — приводит слова Сересо Marca.
Ранее испанские СМИ сообщали, что каталонский клуб проявляет интерес к Саулю. Согласно информации, сине-гранатовые попытаются приобрести этого футболиста, если им не удастся купить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.
В минувшем сезоне хавбек провёл за «матрасников» 33 матча в чемпионате Испании, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.