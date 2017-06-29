Агент Пашалича подтвердил интерес со стороны «Бетиса»

Марко Налетилич, агент полузащитника «Челси» Марио Пашалича, подтвердил, что в услугах его клиента заинтересован «Бетис».
«Могу сказать, что в Пашаличе заинтересованы многие клубы. „Бетис“ — один из них. Это серьёзный клуб как в Испании, так и в Европе, который я уважаю», — приводит слова агента Football Espana.
Отметим, что 22-летний хавбек уже выступал в испанской Примере в сезоне-2014/15 в составе «Эльче». Тогда хорват провёл 31 матч и забил 3 гола.
В минувшем сезоне Пашалич играл на правах аренды за «Милан». Полузащитник провёл 24 матча в Серии А, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Ранее появилась информация, что Пашалич близок к переходу в «Галатасарай».