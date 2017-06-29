Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бавария» опровергла информацию об интересе к защитнику «Барселоны» Мореу

29 июня 2017, четверг. 06:46. Футбол

Мюнхенская «Бавария» опровергла информацию об интересе к 17-летнему защитнику «Барселоны» Матеу Мореу, передаёт интернет-портал Goal.

Ранее испанские СМИ информировали, что немецкий гранд хочет приобрести этого футболиста, считая, что он может быть полезен на правом фланге обороны. Также сообщалось, что стоимость трансферной операции может составить около € 3 млн. Представители «Баварии» сообщили, что ничего об этом не знают.

Мореу пополнил ряды каталонского клуба летом 2015 года, защищая до этого цвета «Мальорки».

В последнем сезоне он выступал за резервную команду испанского гранда.

Кан: «Баварии» будет нелегко купить нового Рибери или Роббена
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бавария ФК Барселона
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
07:37 Полузащитник «Вольфсбурга» Виейринья хочет вернуться в ПАОК
07:15 Аллегри: сказал Берлускони: купим Ибрагимовича – возьмём скудетто
06:59 «Валенсия» интересуется Альбиолем и Баделем
06:57 Перес уверен, что Роналду не выбивает деньги у «Реала» шантажом
06:46 «Бавария» опровергла информацию об интересе к защитнику «Барселоны» Мореу
06:33 Агент Пашалича подтвердил интерес со стороны «Бетиса»
06:32 «Атлетико» не отпустит Сауля в «Барселону»
06:10 «Рома» может подписать Деулофеу на замену Салаху
05:53 Полузащитник «Лейпцига» Кейта хочет играть за «Барселону», «Реал» или «Ман Сити»
05:34 «Лион» передумал продавать Ляказетта в «Арсенал»
04:59 «Интер» отказался покупать Настасича у «Шальке» за € 20 млн
04:05 «Хаддерсфилд» и «Вест Бромвич» претендуют на Раноккию
03:44 Роналду пропустит матч за 3-е место на КК, чтобы увидеть новорожденных детей
02:12 Браво обошёл Акинфеева и стал лучшим вратарём КК по проценту отражённых ударов
02:04 Седрик: не виню партнёров по сборной Португалии, пенальти — это всегда тяжело
01:49 Нету: верю, что Манчини приведёт «Зенит» к титулам
01:45 Манолас попросил «Зенит» подождать с переговорами о контракте до понедельника
01:35 Халк и Виллаш-Боаш вызваны на слушания по делу о футболке в поддержку Оскара
01:25 Нету: организация Кубка конфедераций — на отличном уровне
01:19 Видаль: перед послематчевыми пенальти Браво сказал, что отобьёт 2-3 удара
01:08 Фонте: всегда можно промахнуться с пенальти
01:00 «Лацио» может перехватить Азмуна у «Рубина»
00:53 Ибрагимович отказался от € 100 млн, которые ему предлагал клуб Бекхэма
00:50 Сантуш: Роналду играл против Чили на привычной позиции, создавал много моментов
00:46 В Италии утверждают, что «Челси» не пытается перехватить Маноласа у «Зенита»
00:44 Глава чилийской федерации: через футбол мы показываем, на что способны
00:42 Мостовой: если бы серия продолжилась, Браво мог бы отбить и все пять пенальти
00:36 Подвиг Браво — в фотообзоре матча Португалия — Чили
00:34 Сантуш: матч Португалия — Чили стал хорошей пропагандой футбола
00:25 Пицци: всем советую побывать в Казани, это прекрасный и очень красивый город
00:20 Защитник «Црвены Звезды» Петкович отверг предложение «Спартака»
00:16 Пицци: Браво тщательно анализировал оппонентов и был готов к серии пенальти
00:16 Португалия — Чили — 0:0 (0:3 пен). Видеообзор полуфинала Кубка конфедераций
00:12 «Зенит» отказался от борьбы за форварда «Барселоны» Тельо
00:08 Нигматуллин – о Браво: отразить все удары в серии пенальти – это круто
00:05 Выиграй билеты на ЧМ-2018 с помощью цифр на карте
00:03 Браво: не думаю, что 3 отбитых пенальти в серии с Португалией — это случайность
28 июня 2017, среда
23:57 Булыкин: в серии пенальти с Португалией Браво показал себя во всей красе
23:53 «Порту» обвинил «Бенфику» в использовании услуг колдуна
23:42 Португалия — Чили: Браво получил награду BUD AF Man of the Match
23:39 Сборная Чили по пенальти победила Португалию и вышла в финал Кубка конфедераций
23:37 Сборная Португалии – первая команда на КК, которая использовала четвёртую замену
23:29 «СКА-Хабаровск»: поменялись кругами с ЦСКА из-за их участия в Лиге чемпионов
23:15 Балашов: тульский «Арсенал» не совсем устраивает обилие матчей РФПЛ в будние дни
23:14 Португалия — Чили: робот выбрал ничью в основное время и итоговый успех чилийцев
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017