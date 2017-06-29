«Бавария» опровергла информацию об интересе к защитнику «Барселоны» Мореу

Мюнхенская «Бавария» опровергла информацию об интересе к 17-летнему защитнику «Барселоны» Матеу Мореу, передаёт интернет-портал Goal.
Ранее испанские СМИ информировали, что немецкий гранд хочет приобрести этого футболиста, считая, что он может быть полезен на правом фланге обороны. Также сообщалось, что стоимость трансферной операции может составить около € 3 млн. Представители «Баварии» сообщили, что ничего об этом не знают.
Мореу пополнил ряды каталонского клуба летом 2015 года, защищая до этого цвета «Мальорки».
В последнем сезоне он выступал за резервную команду испанского гранда.
Кан: «Баварии» будет нелегко купить нового Рибери или Роббена