«Валенсия» интересуется Альбиолем и Баделем

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сообщил, что клуб заинтересован в приобретении защитника «Наполи» Рауля Альбиоля и полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.
«Альбиоль — отличный игрок с немалым опытом. В прошлом году он много играл в таком сильном клубе, как «Наполи». Нужно будет рассмотреть множество факторов, прежде всего финансовые запросы игрока.
Бадель — игрок высокого уровня, который выступает за сборную Хорватии. Тем не менее у него есть контракт с «Фиорентиной», и я не знаю, сколько клуб запросит за его трансфер», — приводит слова Тораля Radio Esport.
«Валенсия» предложила за голкипера «Ювентуса» Нето € 6 млн