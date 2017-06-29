Аллегри: сказал Берлускони: купим Ибрагимовича – возьмём скудетто

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, вспоминая о работе в «Милане», с теплотой отозвался о руководстве россонери, которое приобрело шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
«Я сказал Берлускони: купим Ибрагимовича – возьмём скудетто. Так и произошло. Я благодарен Берлускони и Галлиани за то, что они взяли меня из „Кальяри“ и дали возможность работать с топ-игроками. Да, они были немолоды, но оставались звёздами.
На второй год моей работы, когда многие футболисты завершали карьеру, у нас были проблемы. В целом же эти четыре сезона были замечательными. В первые два года я тренировал команду чемпионов, с которой мне бы хотелось поработать на 6-7 лет раньше», — приводит слова Аллегри Tuttomercatoweb.