Хавьер Эрнандес: прогрессировал в своей игре под руководством Шмидта

Нападающий леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес поделился мнением о чемпионате Германии. Бундеслигу футболист сборной Мексики сравнил с Примерой и АПЛ. Одновременно Эрнандес отметил роль бывшего главного тренера «Байера» Роджера Шмидта в его карьере.
«Бундеслига – смесь Примеры и АПЛ. Я сам прогрессировал в своей игре под руководством Шмидта, который был моим первым тренером в «Байере». Он побудил меня играть по-другому. До этого я так не действовал на поле. Я ещё никогда не применял такой прессинг к соперникам, и это добавило интересные элементы к моей игре», — приводит слова Эрнандеса Marca.
В минувшем сезоне Эрнандес принял участие в 26 матчах Бундеслиги, отметившись 11 голами и 3 результативными передачами.