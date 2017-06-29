Безуглов: Россия не имела отношения к процедуре забора допинг-проб на ЧМ-2014

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал информацию английского издания Daily Mail, которое сообщило, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Я не очень представляю, как это можно было сделать. Внесоревновательные тесты анализировались не в Москве, а в лаборатории Лозанны. То же самое касается непосредственно чемпионата мира в Бразилии – там мочу и кровь сдавали после каждого матча два игрока по жребию, всё отвозилось в лозаннскую лабораторию, которая тут же давала результаты. Россия не имела ни малейшего отношения к процедуре забора и тестирования. В какой момент, какое именно звено в этой цепочке допускало возможность мошенничества с нашей стороны – мне не понятно. Получается, в коррупционную схему должны были быть вовлечены вообще все – от ФИФА до иностранных лабораторий. Это невозможно.
Прошло три года. За это время их давно уже утилизировали – таковы правила. Невозможно хранить все внесоревновательные пробирки, это нереальные объёмы, ни одна лаборатория в мире такого не делает. Ещё раз скажу: вся информация давно есть в ФИФА. Мы ничего не скрывали, да и не могли скрыть – все процедуры были официальные, проходили строго по правилам», — сказал Безуглов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Слюсаренко.