«Реал» предложил за Л. Эрнандеса € 40 млн, но игрок не хочет покидать «Атлетико»

Мадридский «Реал» был заинтересован в услугах защитника «Атлетико» Лукаса Эрнандеса, сообщает Marca.
«Королевский клуб» был готов заплатить за футболиста сумму трансферной компенсации за него, составляющую € 40 млн. Однако сам Эрнандес отказался переходить в стан «сливочных». Футболист хочет продолжить карьеру в «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Реал» договорился с «Атлетико» о приобретении защитника Тео Эрнандеса – брата Лукаса Эрнандеса. За этого игрока, выступавшего на правах аренды за «Алавес», «Реал» заплатит € 26 млн.