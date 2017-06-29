Маркевич: Коноплянка попал не в свою команду и мучается сейчас

Бывший главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал развитие карьеры своих бывших футболистов — Руслана Ротаня, который перешёл в «Славию», и полузащитника «Шальке» Евгения Коноплянки.
«Уверен, Руслан будет полезным своей новой команде. Об уровне чемпионата Чехии трудно говорить, поскольку не слежу за ним. Но «Славия» выступает в еврокубках, это однозначно плюс для Ротаня. Кто-то завершает выступления в 30 лет, а кто-то в 38. Ротань, убежден, ещё пару лет поиграет на высшем уровне. Лично я никогда в паспорт футболистам не заглядывал. Следил за его игрой, на сколько его хватает на поле.
Что лучше – найти свой чемпионат или команду? Команду. Чемпионат может любым, главное – это команда, её тактика и построение игры, отношение тренера, партнёров. Есть пример Евгения Коноплянки. Он попал не в свою команду и мучается сейчас. Проблемы Коноплянки в обороне? Заставлял его обороняться в «Днепре». Конечно, не всегда. Но я подбирал ему такого защитника, который почти не идёт в атаку. И это все компенсировало.
Конечно, если крайний защитник очень часто подключается к атакам и Коноплянка атакующего плана игрок, то могли бы возникнуть проблемы. А так был защитник, который прикрывал Евгения, страховал зону», – цитирует Маркевича „Чемпион-Украина“.