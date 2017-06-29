Каборе присоединился к «Краснодару» на сборах в Австрии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Буркина-Фасо Шарль Каборе присоединился к «горожанам», которые к сезону-2017/18 готовятся в Австрии. Футболист вернулся из расположения национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба «Краснодара».
Накануне «горожане» начали второй подготовительный сбор. Первая тренировка австрийского сбора длилась около часа
Главный тренер «горожан» Игорь Шалимов после перелёта не стал давать своим подопечным серьёзные нагрузки – в программу занятия помимо разминки и пробежки входили передачи на различное расстояния и «квадраты». Уже сегодня «Краснодар» начнёт интенсивно работать в режиме двухразовых тренировок.