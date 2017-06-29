Симонян: если Акинфеева не ставить в основу, то его и в запас не надо брать

Первый вице-президент Российского футбольного союза, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР и РСФСР Никита Симонян считает, что если голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева не ставить в основной состав национальной команды, то его не нужно брать и в запас. Такое мнение Симонян высказал в ходе пресс-конференции на тему «Кубок Конфедераций ФИФА 2017: значение для современного российского футбола».
«Когда в 2010 году в Цюрихе было объявлено, что чемпионат мира-2018 будет в России, на англичан было страшно смотреть. Они были уверены, что это будет их турнир.
Никаких нареканий по поводу организации КК у ФИФА нет. Всё проходит на достаточно хорошем уровне. Но перед ЧМ будет проведён глубокий анализ, и все недоработки исправятся.
Если Акинфеева не ставить основным игроком, то его и в запас не надо брать. Когда я играл с Яшиным, то его уверенность передавалась даже мне, хотя я был центральным нападающим. Такой вратарь нужен сборной – надёжный. Вопрос: есть ли у нас такие сейчас?» — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.