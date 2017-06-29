Роналдо: Верратти достоин того, чтобы играть в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо поделился мнением о том, способен ли полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти играть за каталонскую команду. Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде заинтересован в услугах итальянского футболиста, и испанский гранд в данный момент прилагает усилия к тому, чтобы приобрести его.
«Должен ли Верратти перейти в «Барселону»? Мой ответ прост: по своим игровым качествам это отличный футболист для «Барселоны». Верратти достоин того, чтобы играть в европейском гранде, а «Барселона» в их числе», — цитирует Роналдо La Gazzetta dello Sport.
Агент: переход Верратти в «Барселону»? Предпочитаю хранить молчание