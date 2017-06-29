Мэр Турина попала под следствие по делу о давке во время финала ЛЧ

Мэр Турина Кьяра Аппендино попала под следствие по делу о давке во время финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом». 4 июня в фан-зоне в Турине, где болельщики смотрели матч, произошла давка.
Причиной послужил взрыв петарды. Подросток взорвал петарду, заявив, что это была бомба. После этого толпа побежала к выходу, у которого тут же образовалась давка.
Сorriere della sera пишет, что Аппендино оказалась под следствием не по инициативе полиции, а после заявления одного из пострадавших. Мэра обвиняют по статье о причинении телесных повреждений и в нарушении мер безопасности при организации мероприятия. В частности, отмечается, что Аппендино не запретила продажу алкоголя во время матча в стеклянных бутылках. В результате у 90% пострадавших были диагностированы травмы в результаты порезов.
При этом прокурор Армандо Спатаро сообщил, что не получал уведомлений о расследовании в отношении Кьяры Аппендино.