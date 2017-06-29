Билеты на Суперкубок для болельщиков «Локомотива» стоят от 750 рублей

Поступили в продажу билеты на Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком», который состоится 14 июля на стадионе в Черкизово. Болельщики «Локомотива» смогут приобрести билеты на все секторы южной трибуны, а также секторы 6 и 7 восточной трибуны с 29 июня.
Как сообщает пресс-служба «Локомотива», стоимость билетов для болельщиков красно-зелёных на южную трибуну – 750 рублей, на сектор 6 — 1 тыс. рублей, на сектор 7 – 1,5 тыс.рублей.
Болельщики «Спартака» смогут купить билеты на все секторы северной трибуны, а также секторы 10 и 11 восточной трибуны начиная с 30 июня 2017 года.