«Барселона» не расстанется с Рафиньей Алькантарой

Руководство «Барселоны» не выставит полузащитника Рафинью Алькантару на трансфер. Об этом сообщил один из представителей каталонского клуба.
«Главный тренер нашей команды Эрнесто Вальверде рассчитывает на Рафинью. Для него он является важным футболистом», — приводит слова представителя сине-гранатовых AS.
Ранее сообщалось, что бразильский футболист может быть включён в возможную трансферную операцию по приобретению защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина. Сам Алькантара хочет перед чемпионатом мира 2018 года иметь соответствующую игровую практику.
В минувшем сезоне Алькантара, который не избежал травм, принял участие в 18 матчах Примеры, отметившись 6 голами и 2 результативными передачами.