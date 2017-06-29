«Ростов» назвал соперников по контрольным матчам на сборе в Австрии

Определились соперники «Ростова» на предсезонном учебно-тренировочном сборе в Австрии. 2 июля в 11:30 по московскому времени ростовская команда начнёт встречу с албанской командной «Кукеси». В тот же день в 18:00 мск стартует матч с чешским клубом «Младоболетов».
Как сообщает пресс-служба «Ростова», 8 июля соперником подопечных Леонида Кучука будет датский «Бронбдю» (начало — в 18:30 мск). Также на этот день запланирована ещё одна контрольная игра (начало — в 11:30 мск), соперник на данный момент не известен.
«Ростов» планирует приобрести двух центральных защитников и нападающего