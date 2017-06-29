Рыков: Сочи поборется с зарубежными странами за проведение сборов клубов РФПЛ

Первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков рассказал о готовности города к полуфиналу Кубка конфедераций. Сегодня, 29 июня, за выход в финал в Сочи поспорят сборные Германии и Мексики
«Город готов к завершающему матчу Кубка конфедераций. И прошедшие матчи показали всем клиентским группам, что мы в состоянии проводить турниры такого уровня. Благодаря Кубку конфедераций в копилку города попадает стадион „Фишт“ и тренировочные поля. В будущем мы будем претендовать на центр для команд Премьер-Лиги.
Мы знаем, что клубы работают в зарубежных странах, и мы готовы конкурировать. На сегодняшний момент прошли три матча турнира. Болельщики протестировали новую инфраструктуру, и отзывы мы слышим положительные.
Три матча в Сочи посмотрели более 83 тысяч человек. Это хороший результат, и мы надеемся, что от матча к матчу болельщиков будет всё больше и больше. Нам сложно определить, сколько именно было болельщиков и сколько именно курортников. Но в это время аэропорт принял более 760 рейсов. У нас также отработало 254 автобусов, и мы выдерживаем все нормативы и превосходим срок загрузки и разгрузки стадионов у коллег", — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.