МВД выявило хищения при строительстве стадиона в Калининграде к ЧМ-2018

МВД выявило хищения при строительстве стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России. Об этом сообщает «Коммерсанть».
Полиция возбудила дело по факту мошенничества. В нём оказалась замешана одна из субподрядных организаций, нанятых ОАО «ГлобалЭлектроСервис» (входит в группу «Сумма»). По подсчётам правоохранителей, при подготовке строительной площадки под строительство стадиона ею был завышен объём выполненных работ более чем на 500 млн руб.
28 июня сотрудники ГУЭБиПК МВД обыскали офис столичной компании «ГлобалЭлектроСервис». По словам представителей группы «Сумма», сотрудников правоохранительных органов интересовала документация, связанная с заключением контракта ОАО «ГлобалЭлектроСервис» с одной из субподрядных организаций, задействованных при строительстве стадиона в Калининграде.
Аукцион на подготовку территории на острове Октябрьский в Калининграде к строительству стадиона к ЧМ-2018 «ГлобалЭлектроСервис» выиграл в декабре 2013 года. Тогда же с правительством области был заключён контракт, согласно которому подрядчик за 850 млн руб. обязался выполнить инженерную подготовку участка площадью 22 га, в частности отсыпать 1,6 млн кубометров песка для укрепления слабых грунтов, произвести по уникальной технологии монтаж 1,779 млн погонных метров вертикальных ленточных дренажных труб, а также построить временные дороги. Для проведения этих работ столичная фирма привлекла несколько субподрядных организаций, в том числе «Калининград Альфа строй», «Вест» и «Геострой».
Однако, как подозревают в МВД, некоторые из субподрядчиков не только якобы завысили объём выполненных работ на 500 млн руб., но и сорвали их график. Вместо предусмотренного в контракте года на подготовку площадки ушло почти два. В этой связи в 2016 году ГКУ Калининградской области «Региональное управление заказчика капитального строительства» (заказчик строительства арены) обратилось в арбитражный суд с иском уже непосредственно к ОАО «ГлобалЭлектроСервис», требуя взыскать с него неустойку в размере более 60 млн руб., однако дело проиграло (решение уже вступило в силу). В свою очередь, строители утверждали, что столкнулись при выполнении работ с непредвиденными трудностями, таким как, например, плывуны, и на их преодоление требовались дополнительные средства. Тогда речь шла о необходимости дополнительно укрепить подушку, на что требовалось почти 400 млн руб.
Напомним, что ранее хищения бюджетных средств были выявлены и при строительстве другого стадиона к чемпионату мира в России — «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге.